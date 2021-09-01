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Лавров заявил о готовности России восстановить отношения с Грузией

Сергей Лавров: Россия не раз выражала готовность восстановить отношения с Грузией
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Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

На данный момент у России и Грузии практически отсутствуют официальные дипломатические отношения. Об этом заявил российский министр иностранных дел, член первой пятерки в кандидаты Государственной Думы от партии «Единая Россия» Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Что касается Грузии, у нас отношений практически нет. Они, по сути дела, разорваны по инициативе Тбилиси», — подчеркнул глава МИД. Он отметил, что Москва не раз выражала готовность восстановить дипломатическое взаимодействие с грузинской стороной.

При этом министр подчеркнул, что у России и Грузии остаются сферы взаимных интересов. По его словам, Москва остается одним из главных торговых партнеров Тбилиси. «Есть поток туристов, наши люди любят посещать Грузию, я сам очень люблю эту страну», — рассказал Лавров.

Ранее глава МИД оценил вероятность третьей мировой войны. По его словам, на сегодняшний день каждый вменяемый политик понимает, что новая мировая война неприемлема. Лавров отказался верить в то, что кто-то на планете может хотеть масштабного международного вооруженного столкновения.

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