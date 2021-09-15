В Грузии оппозиция запротестовала против слежки спецслужб за народом

Представители молодежного крыла оппозиционной партии «Лело — партнерство для Грузии» провели акцию протеста у здания Службы государственной безопасности (СГБ) республики в Тбилиси с требованием прекратить ежедневную слежку за людьми. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

По данным источника, собравшиеся уверены, что спецслужбы ведут незаконную слежку за народом с целью использовать полученную информацию для шантажа. В руках у активистов были плакаты с надписями: «Нас опять слушают», «Большой брат следит за тобой», «Пусть прекратится незаконная слежка».

«Мы планируем в ежедневном режиме продолжить борьбу против этой злой системы», — сказал один из митингующих.

15 сентября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что беглый бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и его «мафиозная банда» ведут информационную и «психологическую» войну против жителей страны.

Ранее в эфире оппозиционных телеканалов была обнародована информация о тайной слежке за представителями грузинского духовенства. По данным СМИ, эту информацию им предоставил некий бывший чиновник Службы госбезопасности.