Женщины раскрыли простой способ завить волосы без инструментов

Женщины раскрыли простой способ сделать укладку волос в домашних условиях без специальных инструментов. На соответствующие видео в Instagram обратили внимание журналисты Daily Mail.

По информации издания, жительницы Австралии полюбили использовать для завивки волос шелковую ленту. Чтобы добиться желаемой укладки, необходимо приложить ленту к макушке головы, вытянув ее концы вдоль лица. Затем следует разделить волосы на несколько одинаковых прядей и поочередно оборачивать их вокруг шелковой ленты.

Согласно видеоинструкции, концы прядей необходимо зафиксировать с помощью резинок и оставить волосы в таком виде на несколько часов. В конце ролика девушка демонстрирует результат укладки описанным методом: аккуратные объемные волны.

Отмечается, что такой способ завивки безвреден для волос.

Ранее в сентябре способ девушки завить волосы без инструментов прославил ее в сети. Пользовательница TikTok по имени Куинти (Quinty) взяла прядь волос и обернула ее вокруг указательного и среднего пальцев одной руки. Затем она этими же пальцами зажала получившуюся петлю и начала оборачивать вокруг нее конец той же пряди по направлению к корням волос. Через несколько минут Куинти аккуратно распутала жгут, демонстрируя получившиеся волны.