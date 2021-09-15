В Совфеде прокомментировали видео с признанием крымских диверсантов

Заявление фигурантов дела о диверсии на газопроводе в Крыму о шантаже со стороны украинской разведки звучит правдоподобно с учетом того, что именно шантаж и запугивание являются главными методами работы спецслужб этой страны. Так в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал ситуацию член Совета Федерации Сергей Цеков. Он также добавил, что диверсантов все равно необходимо судить по всей строгости закона, потому что шантаж не является оправданием преступления.

ФСБ опубликовала видео с признанием фигуранта дела о диверсии на газопроводе в Крыму. На записи задержанный называет организаторов теракта из «Меджлиса крымскотатарского народа» (запрещенная в России экстремистская организация) и украинской разведки.

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На кадрах двое молодых людей говорят, что познакомились с заместителем председателя «Меджлиса» Нариманом Джеляловым, который свел их с человеком по имени Сергей из Главного управления разведки (ГУР) Украины. Они заявили, что спецслужбы использовали их для оказания влияния на крымских татар и для того, чтобы вызвать враждебность к России. В Херсоне им вручили взрывное устройство для диверсии. Сергей пообещал им 50 тысяч гривен (136 тысяч рублей). Люди из украинской разведки угрожали им, шантажируя детьми.

«Как политик, долгие годы проработавший на Украине, могу с уверенностью сказать, что подобные методы вполне в духе разведки Службы безопасности Украины и структур, отвечающих за диверсионную деятельность, — заметил Цеков. — Шантаж для них — абсолютно стандартный принцип деятельности, потому я убежден в том, что эти люди говорят правду. Причем денежное вознаграждение за такие "услуги" тоже не зашкаливает. Исполнителям платят мизерные деньги, но выбирают слабое место. Чаще всего это, конечно, дети, особенно если они находятся на территории Украины, тогда угрожать им еще проще».

Тем не менее сенатор уверен: судить диверсантов за их преступление все равно нужно по всей строгости закона. Во-первых, необходимо будет проверить, действительно ли они говорят правду, а во-вторых, даже находясь под давлением, эти люди все равно могли использовать альтернативный вариант.

«Даже если их шантажировали, они могли пойти в ФСБ, объяснить ситуацию. Но они же этого не сделали. Конечно, мы понимаем, что главным методом работы спецслужб Украины является шантаж, но это все равно не может стать оправданием», — считает Цеков.

23 августа в селе Перевальное между Симферополем и Ялтой был поврежден газопровод. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 281 УК России («Диверсия»), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от десяти до 15 лет.