Оценена эффективность комбинации вакцин против вируса Эбола

Два клинических исследования показали эффективность схемы приема комбинации вакцин от вируса Эбола. Результаты как первого, так и второго испытаний опубликованы в журнале The Lancet Infectious Diseases.

В ходе двух исследований в Сьерра-Леоне — среди детей от одного года до 17 лет и среди взрослых людей старше 18 дет — консорциум EBOVAC1 оценивал совместное действие двух препаратов: вакцины Ad26.ZEBOV от Johnson & Johnson и разработанной датской компанией Bavarian Nordic MVA-BN-Filo. Во время первой фазы 43 взрослых получали вторую вакцину через 56 дней после первой. На второй 400 взрослых и 576 детей вакцинировались либо этой комбинацией вакцин, либо получали дозу менингококковой конъюгированной вакцины и плацебо. Участникам первой стадии предлагали получить ревакцинирующую дозу Ad26.ZEBOV.

Выяснилось, что вакцина хорошо переносилась и обеспечивала гуморальный — связанный с антителами — иммунный ответ на вирус Эбола через 21 день после получения второго препарата у 98 процентов участников исследований. Иммунный ответ присутствовал у взрослых участников на протяжении по крайней мере двух лет.

В марте 2021 Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации рекомендовала использовать для вакцинации от Эбола как комбинацию вакцин от Johnson & Johnson и Bavarian Nordic, так и препарат компании Merck.

