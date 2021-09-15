Популярная актриса раскрыла правду об «ужасном меню» на балу Met Gala

Кеке Палмер сфотографировала содержимое своей тарелки на Met Gala и озадачила поклонников

Популярная американская актриса Кеке Палмер раскрыла правду об «ужасном меню» на ежегодном балу Met Gala в Нью-Йорке. На сторис в ее Instagram-аккаунте обратили внимание журналисты Lad Bible.

28-летняя знаменитость поделилась фотографией, сделанной на банкете Met Gala. Она запечатлела содержимое своей тарелки: ломтики помидора, огурца, а также кукурузу и гриб, чем озадачила поклонников. «Вот почему они не показывают вам всю еду», — подписала она снимок.

Согласно информации издания, стоимость билета на упомянутое мероприятие — 30 тысяч долларов. Отмечается, что веганское меню для гостей разрабатывали известные шеф-повара Нью-Йорка.

Поклонники Палмер были возмущены кухней светского мероприятия и принялись обсуждать публикацию в Twitter. «Один из самых знаковых моментов вечера — это Кеке Палмер, разоблачающая ужасную еду и меню на Met Gala», «Судя по тому, что опубликовала Кеке Палмер, нужно поесть перед тем, как идти на Met Gala. Еда там выглядит отвратительно», «За 30 тысяч долларов гости получают вот это?» — негодовали они.

Бал Института костюма Met Gala при американском Метрополитен-музее — одно из крупнейших светских мероприятий Нью-Йорка. Каждый год вечерний наряд гостей должен соответствовать тематике новой выставки в Институте костюма. Бал Met Gala 2021 состоялся 13 сентября, его официальной темой стала «Американская независимость».

Ранее в сентябре нелепые наряды звезд на Met Gala стали мемами в соцсетях. Так, например, рэпер Раким Майерс, более известный как A$AP Rocky, предстал перед фотографами в одеяле, состоящем из разноцветных лоскутов. Юзерша @dykedotorg сравнила образ музыканта с хлопьями Captain Crunch.