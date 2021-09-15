Генерала ФСИН осудили за поборы со студентов

Генерал-майор, бывший декан Владимирского юридического института (ВЮИ) ФСИН России Сергей Бабурин был осужден на 1,5 года условно за организацию поборов со студентов. Об этом в среду, 15 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, с 2017 по 2019 год спортивная форма для студентов вуза была приобретена на деньги, собранные с курсантов. А весной 2020 года Бабурин заставил подчиненных собирать деньги на лекарства для ведомственной поликлиники. И форма, и лекарства для нужд студентов предоставлялись бесплатно, так что Бабурин присвоил деньги, выделенные ФСИН на эти закупки. Помимо условного срока, экс-декана также приговорили к ограничению свободы на один год.

Кроме того, суд вынес приговор другому экс-декану факультета ВЮИ Валерию Морозову — с 2016 по 2018 год он регулярно получал от одного из курсантов деньги. Курсант был зачислен на очное обучение без сдачи экзаменов, не посещал занятия и даже не сдавал зачеты и экзамены. Посещаемостью и оценками его обеспечивал Морозов. За все время «сотрудничества» генерал-майор получил от студента 165 тысяч рублей, суд назначил ему семь лет лишения свободы условно.

26 марта 2020 года сообщалось, что 33-летний преподаватель ВЮИ ФСИН получил от курсантов взятки на миллионы рублей и все проиграл в автоматах. Некоторые студенты брали кредиты на эти цели: суд дал преподавателю три года колонии общего режима.

