Иммунолог рассказал о распространении коронавируса в крупных городах России

Рост заболеваемости в России может начаться с больших городов. Об этом заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, сообщает Ura.ru.

«В конце сентября, скорее всего, мы увидим заметное движение вверх. Оно должно по всем признакам начаться, к сожалению», — заявил Крючков.

Согласно прогнозам эксперта, заметный рост случаев COVID-19 будет зафиксирован в начале октября, но уровень смертности поднимется только через две — две с половиной недели.

Ранее инфекционист Андрей Поздняков описал четвертую волну коронавируса в России. По его словам, она не будет сильно отличатся от летней волны заболеваемости, но при этом на подъем могут наложиться сезонные инфекции. Он отметил, что доминирующим штаммом останется «дельта», к которому может прибавиться «дельта-плюс».