Лиса попыталась стащить обувь с россиянина

В Пензенской области лиса попыталась стащить обувь с жителя Заречного. Об этом он рассказал в Instagram-аккаунте сообщества города.

«Вчера на ФОК "Лесной" лиса развязала мне шнурки, пыталась кроссовок утащить. Приставучая», — говорится в подписи к фото, на котором запечатлено животное.

Несколько комментаторов выразили беспокойство появлением лисы вблизи людей. По их мнению, это может свидетельствовать о болезни животного.

Другие же вспомнили забавные случаи, приключившиеся с ними. «Лисы интересно себя ведут, это не обязательно бешенство. У нас за городом на даче лиса приходила два сезона из леса, поесть. И иногда таскала обувь с веранды. Молодая лиса, без признаков бешенства, с хорошей шерстью и красивым хвостом», — рассказала одна из пользовательниц.