Выяснен механизм изменения поведения после приема ЛСД

Исследователи из США показали, что диэтиламид d-лизергиновой кислоты (ЛСД) влияет на работу нейронов гиппокампа. Это может объяснить перемены в поведении после приема вещества. Статья ученых опубликована в журнале Cell Reports.

В своем эксперименте ученые из Медицинского колледжа Бейлора наблюдали за поведением и активностью мозга мышей, которым вводили ЛСД, во время их прохождения по знакомому им С-образному треку. Исследователи фиксировали скорость животных и число пройденных ими кругов. Кроме того, замерялись импульсная активность нейронов в гиппокампе и зрительной коре головного мозга.

Выяснилось, что получавшие ЛСД мыши пробегали меньше кругов и двигались гораздо меньше своих сородичей из контрольной группы. Активность нейронов гиппокампа и зрительной коры— областей, где в мозге формируется «карта» местности — значительно при этом снижалась. Кроме того, ЛСД менял паттерны активности нейронов, которые поддерживали ее функционирование, в том числе тех, что позволяли животному выбирать направление и координировать работу гиппокампа и зрительной коры.

Кроме того, у получавших ЛСД мышей было больше периодов бездействия на треке, подобных переходу ко сну. «Возможно, наркотик вызывает состояние похожее на полудрему, во время которой происходит много активности, похожей на таковую во время сна», — отметил один из исследователей, профессор Даоюнь Цзи.

