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МакSим опубликовала новые фото и поразила подписчиков худобой

Певица МакSим опубликовала новые фото с дочерью и поразила подписчиков худобой
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@maksimartist

Певица МакSим (Марина Абросимова) опубликовала первые фото с дочерью после выхода из больницы и поразила подписчиков худобой. Новыми кадрами артистка поделилась на странице в Instagram.

На фото Абросимова позирует во время прогулки по скверу со старшей дочкой Александрой.

На снимках видно, как сильно похудела певица за время нахождения в медикаментозной коме. Поклонники МакSим удивились ее худобе и высказали свое мнение в комментариях. «Такая худенькая, как фарфоровая кукла», «Как вы похудели, восстанавливайтесь скорее», «Такая хрупкая, даже в белом», — писали поклонники. По словам звезды, она весит 43 килограмма, но быстро набирает вес и приходит в норму.

В июне 2021 года стало известно, что певица попала в больницу с 40-процентным поражением легким. Спустя время ее ввели в искусственную кому. В начале августа представительница МакSим сообщила, что певица находится в сознании и идет на поправку. Десять дней спустя артистку выписали из больницы.

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