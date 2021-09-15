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Раскрыта причина уникальности певицы МакSим

Причинами уникальности певицы МакSим стали тексты песен, голос и покорение провинции
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Причинами уникальности и раннего успеха певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) стали тексты ее песен, голос и покорение провинции прежде покорения столицы. Об этом рассказывается в седьмой части спецпроекта «Ленты.ру» «История русской поп-музыки 2000-2009».

«В чем секрет МакSим? У нее есть две чудодейственные составляющие — тексты и голос. Все ее страдальческие признания мужчине говорятся очень робкой интонацией, и песни сразу перестают быть пошлыми», — объяснил ведущий спецпроекта Олег Кармунин.

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Отмечается, что артистка подписала контракт с крупным российским лейблом Gala Records уже будучи известной певицей, дававшей концерты в городах-миллионниках. Самой популярной исполнительницей России МакSим сделал ее дебютный альбом «Трудный возраст», выпущенный в продажу 28 марта 2006 года. Официальный тираж пластинки, не учитывающий многочисленные пиратские копии, составил 1,15 миллиона дисков. Первый крупный концерт МакSим в Москве прошел с аншлагом, шокировав представителей российского шоу-бизнеса — те не могли понять, как молодой певице удалось достичь такого успеха без продюсеров и музыкальных клипов.

За свою карьеру МакSим выпустила шесть музыкальных альбомов. Последняя пластинка под названием «Полигамность» вышла в 2018-м. Артистка наиболее известна по таким хитам, как «Знаешь ли ты», «Ветром стать», «Трудный возраст», «Отпускаю» и «Спасибо». В июне 2021 года певицу госпитализировали из-за плохого самочувствия, позже ее состояние ухудшилось. МакSим ввели в искусственную кому. Она пришла в сознание в конце июля, а в середине августа артистку выписали из больницы.

В седьмой части спецпроекта «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х рассказывается о состоянии российской эстрады в 2006 году, гламурном хип-хопе, модных клубах Москвы и Санкт-Петербурга, а также о самых громких хитах начала миллениума. Также доступны первая, вторая, третья, четвертая , пятая и шестая части проекта. Первый сезон, посвященный поп-музыке 1990-х, можно посмотреть на YouTube.

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