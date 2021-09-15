Глава МИД Армении не смог вылететь на заседание ОДКБ

Самолет главы МИД Армении Арарата Мирзояна из-за неполадок не смог вылететь в Душанбе на заседание министров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Мирзоян должен был принять участие в совместном заседании Совета глав МИД, Совета министров обороны и Комитета секретарей Совбезов стран ОДКБ. Тем не менее министр отправится в Таджикистан, где 16 сентября продолжится работа структур ОДКБ.

Ранее сообщалось, что президент Эквадора Гильермо Лассо решил продать один из двух личных самолетов ради экономии бюджета страны. По его словам, чтобы рационализировать государственные расходы и сбалансировать бюджет, нужно продавать непродуктивные, неэффективные или ненужные активы.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский и президент Румынии Клаус Йоханнис опоздали на празднование 30-летия независимости Молдавии из-за густого тумана.

