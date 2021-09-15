Онищенко оценил статью The Lanset о бесполезности повторной вакцинации

Бывший главный санитарный врач и депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил статью издания The Lancet с выводами о преждевременности повторной вакцинации от коронавируса. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Он поддержал мнение авторов статьи о бесполезности вакцинации.

«Я солидаризируюсь с этими специалистами. Lancet — авторитетное медицинское издание, и публикация в нем весомая», — заявил Онищенко.

Также он добавил, что в вопросе повторной вакцинации необходимо ориентироваться не на слова тех, «кто возомнил себя специалистами», а на приказ министра здравоохранения. Депутат Госдумы напомнил, что приказа о повторной вакцинации не было.

Ранее медицинский журнал The Lancet опубликовал статью о бесполезности массовой ревакцинации. Ее авторами выступила группа ученых, среди которых были представители Всемирной организации здравоохранения и Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.