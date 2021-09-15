Российский фондовый рынок закрылся ростом

Российский фондовый рынок акций закрылся ростом основных биржевых индексов в среду, 15 сентября. На момент завершения торгов на основной сессии Московской биржи индекс МосБиржи вырос на 0,32 процента до 4068,83 пункта, индекс РТС — на 0,79 процента до 1768,45 пункта. На 18:55 курс доллара упал на 41 копейку до 72,49 рубля, курс евро — на 43 копейки до 85,66 рубля.

Поддержку российскому фондовому рынку обеспечило укрепление нефтяных и газовых позиций. Фьючерсы нефти марки Brent и WTI выросли по итогам дня. По данным торгов на 18:55, ноябрьские фьючерсы Brent торгуются по 75,72 доллара (плюс 2,91 процента), WTI — 72,80 (плюс 3,28 процента).

Среди «голубых фишек» лидером роста стали акции «Лукойла» (плюс 2,21 процента), «Магнита» (плюс 2,33 процента) и «Татнефти» (плюс 2,34 процента). Лидером снижения оказались «Яндекс» (минус 1,55 процента), «Полиметалл» (минус 2,01 процента) и «Полюс» (минус 2,13 процента).

В середине дня казалось, что первое место останется за «Роснефтью», акции которой обновили исторический максимум — 589,8 рубля за штуку — на фоне новостей о том, что Минэнерго представит правительству доклад, подготовленный после просьбы главы компании Игоря Сечина разрешить ей экспорт газа по «Северному потоку-2». В случае положительного решения «Роснефть» прервет монополию «Газпрома» на поставку газа за границу по трубопроводам. На момент окончания основной сессии Мосбиржи акции «Роснефти» торгуются по 562,5 рубля за штуку (плюс 0,94 процента).