Российский священник стал арбитром и отучил хоккеистов от драк и мата

Священник Александр Дубасов из Екатеринбурга стал хоккейным арбитром. За десять лет, которые он находится в профессии, многие команды перестали ругаться и драться на льду — конфликты они стараются решать мирным путем. По словам священнослужителя, это часть его миссии. Историю настоятеля уральского храма рассказала «Комсомольская правда».

В 90-е годы прошлого века у Дубасова был свой бизнес. Однако, по словам священника, это не приносило ему радости и удовольствия. В итоге мужчина решил передать дело преемнику и пойти учиться в духовную семинарию. Сейчас он служит в храме во имя святых мучеников Флора и Лавра в Косулино, а живет в Екатеринбурге.

Увлечение священника хоккеем еще старше — Дубасов признался, что любит игру с детства, а в юношестве у него даже была небольшая команда. В более зрелом возрасте он вернулся к хоккею — играл с друзьями зимой. Однако к 50 годам он понял, что быстро кататься уже не получается, и решил выучиться на судью.

Сейчас отец Александр судит матчи дворовых молодежных и ветеранских команд. Иногда приводит в хоккей и прихожан церкви, однако уверен, что его миссия в другом — не из церкви привести людей в спорт, а наоборот.

«Когда я десять лет назад впервые пришел в раздевалку судьей, там разговаривали с помощью трехэтажного мата. Достаточно тяжелое зрелище было. Да и темы, которые обсуждались игроками, были не самые приглядные. За десять лет можно сделать осторожный вывод, что теперь ребята не так легко и просто позволяют себе ругаться. Люди уже разговаривают нормальным человеческим правильным языком без употребления ненужных слов», — вспомнил судья, добавив, что от драк и всплесков агрессии также старается игроков отучивать.

Как отмечает издание, хоккеисты знают, что их матчи судит священник. Многие в свободную минуту даже обращаются к нему за духовным советом, а некоторые присоединяются к приходу и крестят детей в церкви у отца Александра.