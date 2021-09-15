Предсказано будущее украинских радикалов

Политолог Бондаренко: Зеленский не будет «миндальничать» с радикалами

Попытки украинских националистов активизировать уличные протесты столкнутся с жесткой реакцией власти. Об этом политолог и руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко высказался в беседе с «Лентой.ру».

Он предсказал будущее радикалов и подчеркнул, что у них больше не осталось шансов пребывать в оппозиции к президенту Украины Владимиру Зеленскому. «Либо они начнут действовать по правилам, которые диктует власть, либо столкнутся с репрессивными действиями со стороны власти», — объяснил эксперт.

Бондаренко также сравнил действующего главу республики с четвертым президентом Украины Виктором Януковичем. По его словам, между ними есть существенные различия в плане отношения к политическим оппонентам. «Зеленский — это не Янукович. Он не будет миндальничать с радикалами и ждать, что те образумятся», — отметил он.

В начале августа в Харьковской области Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала группировку националистов, занимавшихся рэкетом. Правоохранители задержали несколько членов местного отделения партии «Национальный корпус» (запрещена в России), в том числе одного из лидеров ячейки Сергея Величко. Их обвинили в создании преступной группировки и вымогательстве денежных средств у предпринимателей.

После этого лидер партии Андрей Билецкий пригрозил «сломать» власть за «истинных патриотов» Украины. Позднее он вместе с соратниками вышел на акцию протеста, которая вылилась в потасовку с полицией.