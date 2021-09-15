Ольховатский жеребец Флодар показал рекордную скорость

Жеребец Флодар Ольховатского конного завода под управлением мастера-наездницы Ирины Прозоровой показал рекордную скорость на соревнованиях в Воронеже. Об этом сообщает «Топ68».

Лошадь финишировала первая на дистанции 2400 метров — жеребец преодолел расстояние за 2 минуты и 58,9 секунды. Несмотря на рекорд, результат не засчитали из-за того, что на ипподроме не взяли допинг-пробу.

«На ипподроме нет допинг-проб, а это обязательно условия для присвоения статуса "Всероссийский". Очень обидно. Если бы засчитали, то у Флодара было бы три всероссийских рекорда», — рассказала судья Дарья Пучкова.

В 2020 году Флодар установил всероссийский рекорд резвости. Рысак преодолел дистанцию 3,2 километра за 4 минуты 6,8 секунды и стал победителем приза имени Российской Федерации.