Россиянин заметил страшную гусеницу редкой бабочки в Тверской области

В Тверской области местный житель заметил необычное насекомое. Он сфотографировал гусеницу и решил поделиться снимками в сообществе «Вышний Волочек» во «ВКонтакте».

Пользователей сети впечатлил страшный вид личинки. На ней видны шипы на хвосте, похожие на лапки тропического богомола. Автор поста назвал гусеницу «криповатой», так как она «при касании задирает хвост а-ля кобра».

В итоге выяснилось, что россиянин встретил гусеницу ночной бабочки вилохвоста — очень редкого и краснокнижного насекомого. Ее окрас обычно каштаново-серый, голова обрамлена более светлой каймой, и кажется, что она «голая». В те моменты, когда она чувствует приближение опасности, поднимает вверх заднюю часть тела — это помогает ей отпугнуть хищника.

Подобные личинки насекомых питаются листьями березы, тополя, ивы или вяза. В период с мая по сентябрь они развиваются, а затем превращаются в куколку. В состоянии покоя находятся до весны, после чего из кокона рождается мохнатая бабочка.

Ранее впервые были замечены краснокнижные богомолы в Калининградской области, а под Рязанью местные жители засняли розовых тропических богомолов. Фотографиями насекомых они поделились в сети.

В июле в национальном парке «Зигальга» на Южном Урале также была замечена редчайшая бабочка Аполлона с прозрачными крыльями. Уточняется, что численность этих насекомых сокращается от природных пожаров и нехватки цветов, нектаром которых они питаются.