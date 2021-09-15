Samsung высмеяла новые iPhone

Американское представительство Samsung пошутило над выходом новых смартфонов Apple. Соответствующие посты сохранились в Twitter Samsung Mobile US.

Сразу после анонса новых iPhone 14 сентября, получивших дисплеи с поддержкой частоты 120 герц, в Twitter Samsung появилась запись: «Кто-нибудь еще испытывает дежавю? Только мы?» Тем самым маркетологи компании намекнули, что в устройствах корейской корпорации экраны с повышенной частотой обновления использовались ранее. «Мы уже некоторое время обновляем частоту 120 герц...» — позже написали авторы аккаунта.

В заключение представители бренда отреагировали на презентацию iPhone 13 фразой: «Насколько было бы круче, если бы его можно было сложить пополам?» Таким образом в Samsung напомнили о складной конструкции своих флагманских девайсов Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3.

Samsung неоднократно высмеивала конкурента в своих соцсетях. В частности, осенью 2020 года в Twitter компании появилась запись о том, что Samsung обещает комплектовать свои телефоны зарядкой. Пост оказался реакцией на новость об отказе Apple от бесплатных аксессуаров для iPhone. В начале 2021 года Samsung вслед за Apple отказалась от зарядника для смартфонов и удалила публикацию.

В последний раз компания иронизировала над смартфонами Apple в мае, когда сравнивала свой флагман Galaxy S21 Ultra и iPhone 12 Pro Max в новой рекламе.