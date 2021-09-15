В российском океанариуме рассказали о родившемся в неволе белушонке

В Приморском крае рассказали, что рожденного в неволе детеныша белого кита назвали Калиной

В России впервые в неволе родился детеныш белого кита — он появился на свет в Приморском океанариуме. Видео с ним и его матерью белухой Джессикой опубликовано в Instagram. Новорожденного кита решили назвать Калиной, рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе океанариума.

«Белушонка назвали Калиной, как ягоду. Но все в океанариуме зовут ее ласково Малая», — сообщил собеседник издания.

Детеныш белого кита родился ночью 1 августа. «Это не только первый опыт в жизни четырнадцатилетней Джессики, но и уникальный для России случай появления потомства у белых китов в условиях дельфинария», — отметили в океанариуме.

По словам руководителя дельфинария Приморского океанариума Игоря Костычева, новорожденная самка белого кита почти сразу начала питаться молоком матери, хотя обычно у белух это происходит в первые сутки после рождения. «Через несколько месяцев белушонок начнет пробовать рыбу, но будет зависеть от материнского молока в течение первых полутора-двух лет жизни», — отметил он.

Сейчас маленькая белуха проходит через первую в своей жизни линьку и постепенно меняет цвет — это говорит о нормальном развитии Калины.