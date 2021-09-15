В России детеныш белухи впервые родился в неволе

В Приморском океанариуме во Владивостоке четырнадцатилетняя белуха Джессика родила детеныша. Как сообщили в пресс-службе заведения, это первый в России случай появления на свет потомства у белых китов в неволе.

Как рассказал директор дельфинария Игорь Костычев, белуха родила самостоятельно, без помощи специалистов. Уже через неделю детеныш научился плавать и надолго задерживать дыхание. Видео Джессики с дочерью было опубликовано на платформе YouTube.

В настоящее время маленькая белуха проходит через первую в своей жизни линьку и постепенно меняет цвет, что говорит о нормальном развитии. Через несколько месяцев детеныш начнет пробовать рыбу, однако в течение первых полутора-двух лет будет зависеть от материнского молока.

Ранее на Сахалине белуха выплыла на морской берег и поигралась с отдыхающими там людьми. Видео случившегося было опубликовано в сети. На кадрах можно увидеть, как кит выплывает на мель, а посетители пляжа начинают его гладить. Затем млекопитающее исчезает, но вскоре возвращается обратно к людям.