Заключенный воткнул заточку в спину сотруднику российской колонии

В иркутской ИК-2 заключенный напал на сотрудника во время плановой проверки отрядов

Заключенный исправительной колонии №2 (ИК-2) в Ангарске воткнул заточку в спину сотруднику колонии, который планово проверял выполнение распорядка дня отрядами. Об этом 15 сентября «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области.

По предварительным данным, около 11 утра сотрудник колонии проверил выполнение распорядка дня заключенными одного из отрядов. На выходе из локального участка на него сзади напал заключенный и ударил в спину заточенной металлической пластиной.

Пострадавшему тут же оказали помощь, его жизнь вне опасности. В настоящий момент ведется проверка, скорее всего в отношении заключенного будет возбуждено уголовное дело по статье 317 («посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ, а это существенная прибавка к сроку лишения свободы.

5 сентября сообщалось, что четверо заключенных этой колонии готовили побег — вырыли подкоп и уже практически осуществили задуманное, но пришлось вступить в схватку с надзирателем, подоспевшая подмога отсекла путь к свободе. А 3 сентября стало известно, что в той же колонии пятеро заключенных объявили голодовку и отказались подчиняться правилам внутреннего распорядка учреждения.