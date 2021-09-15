Осужденная за свадьбу с гостем из ФСБ объявила голодовку в СИЗО

Жительница Калининграда Антонина Зимина, осужденная на 13 лет по статье о госизмене из-за погулявшего на ее свадьбе офицера ФСБ, объявила голодовку в следственном изоляторе. Об этом «Ленте.ру» сообщил ее отец Константин Зимин.

По его словам, Антонина объявила голодовку 10 сентября, после того, как ее перевели в транзитную камеру, где не работали унитазы, не было зеркала, текла раковина и были тараканы. Заключенные написали коллективную жалобу, а когда стало ясно, что это не помогает, отказались от еды. К протесту Зиминой присоединились четыре из пяти ее сокамерниц.

«После этого к ним пришел оперативник и за сигареты убедил всех, кроме Антонины, отказаться от протеста», — рассказал «Ленте.ру» Константин Зимин.

Приговор Антонине Зиминой и ее мужу Константину Антонцу, работавшему юристом в калининградском министерстве экономики, вынесли 24 декабря 2020 года. Их признали виновными в передаче разведке Латвии секретных данных, связанных с особой экономической зоной Калининграда, а также в раскрытии личности оперативника калининградского управления ФСБ Максима Денисенко — приятеля Антонины, который был гостем у нее на свадьбе в 2015 году. Зимина получила 13 лет, Антонец — 12 лет. Апелляционный суд признал приговор законным.

