Суд США приговорил к 27 годам заключения распространителя детского порно

Окружной суд США приговорил к 27 годам тюремного заключения в федеральной тюрьме ирландца, который был провайдером крупнейшего сайта с детским порно. Об этом сообщает американское Министерство юстиции.

Гражданин США и Ирландии Эрик Эоин Маркес из Дублина признал себя виновным в предоставлении веб-сервиса в даркнете. Площадка позволила анонимно разместить более 200 веб-сайтов, открывающих доступ к миллионам изображений и видео с эксплуатацией детей. Маркес сознался в распространении детской порнографии с участием несовершеннолетних до 12 лет, включая младенцев и детей ясельного возраста, а также материалов с изображением насилия.

В ведомстве заявляют, что почти два миллиона видеороликов связаны с жертвами, о которых не знали правоохранительные органы. «Это вопиющий случай, когда один человек способствовал жестокому обращению с более чем миллионом детей и пытался скрыть насилие в даркнете», — подчеркнул исполняющий обязанности прокурора США в округе Мэриленд Джонатан Ф. Ленцнер.

В мае полиция Германии раскрыла один из крупнейших сайтов по распространению детской порнографии в даркнете. Платформа, которой пользовались более 400 тысяч человек, существовала как минимум с июня 2019 года. В расследовании также принимали участие Европол и правоохранительные органы Нидерландов, Швеции, Австралии, США и Канады.