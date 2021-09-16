В МИД объявили демарш США из-за вмешательства в российские выборы

Министерство иностранных дел России объявило демарш США из-за вмешательства Вашингтона в российские выборы в Государственную Думу. Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Олег Гаврилов, передает ТАСС.

Дипломат напомнил, что 10 сентября в ведомство вызвали американского посла Джона Салливана для заявления о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела России. По его словам, демарш продублировали в Госдепартамент и Совет национальной безопасности по линии российского посольства в Вашингтоне.

«Речь идет о конкретных фактах, переданных американской стороне для изучения и реакции, в отличие от непрекращающегося годами потока ничем не подкрепленных претензий из-за океана в адрес России с бездоказательными обвинениями в мифическом вмешательстве в американскую демократию», — заключил Гаврилов. Он отметил, что российская сторона убеждена в правдивости информации о причастности ряда американских IT-компаний к дискредитации предстоящих выборов в Госдуму.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров указал, что вмешательство США в выборы в Государственную Думу России можно доказать с помощью ряда фактов — например, публикаций запрещенного контента. Официальный представитель ведомства Мария Захарова рассказала, что ряд американских чиновников уличили в связях с организаторами проекта «Умное голосование».