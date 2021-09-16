Нетрезвая девушка случайно украла чужую личную вещь и прославилась в сети

Нетрезвая девушка случайно перепутала свою сумку с чужим руководством по эксплуатации автомобиля и прославилась в сети. Соответствующий пост появился в Twitter.

Ребекка Арнольд (Rebekka Arnold) рассказала, что ее сестра, имя которой не указано, переборщила с алкоголем на вечеринке и попросила мать подруги отвезти ее домой. На следующее утро девушка обнаружила, что вместо своей сумки украла из машины руководство к эксплуатации автомобиля женщины. Она перепутала ее личную вещь со своим аксессуаром, поскольку документ был упакован в серый кожаный чехол с надписью Nissan, внешне напоминающий сумку. Публикация стала вирусной и набрала 52,8 тысячи лайков.

Подписчиков рассмешил пост Арнольд. «Вы заставили меня смеяться без остановки! Она — легенда!», «Мне чертовски нравится эта история! Похоже, она хорошо провела ночь», «Я умираю от смеха!», «Гениально! Я уже люблю твою сестру», «Это очень смешно! Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с подобным», — писали они.

Ранее в сентябре пьяный мужчина сделал предложение с пластиковым кольцом и довел невесту до слез. Во время прогулки с приятелями 35-летний автор публикации, имя которого не указано, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пошел в центр игровых автоматов. В заведении мужчина выиграл дешевое пластиковое кольцо и решил разыграть свою девушку, сделав ей предложение с таким украшением.