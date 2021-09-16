Планы Украины по локдауну связали со страхом акций протеста

Власти Украины планируют объявить локдаун с запретом на массовые мероприятия не из-за критической ситуации с коронавирусом, а из-за страха перед акциями протеста на фоне высоких тарифов на ЖКХ и проблем в медицинской сфере. С таким заявлением выступил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко, его цитирует пресс-служба движения.

По словам политика, руководство страны не сделало никаких выводов после первых волн пандемии и большую часть средств антиковидного фонда «закопали в асфальт больших строек». «Люди снова оказались один на один со своими проблемами — отсутствием работы, социальной поддержки со стороны государства. А теперь еще и с катастрофическим ростом тарифов накануне отопительного сезона», — сказал Бойко.

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Он также связал протестные настроения в обществе с задолженностью государства перед медиками и низкими темпами вакцинации от COVID-19. «Срезать расходы на силовиков и чиновников, остановить разрушительные реформы, а вместо непрофильных затрат направить деньги на помощь экономике, предпринимателям и громадам», — призвал депутат.

Ранее социологи выяснили, что более половины жителей Украины не собираются прививаться от коронавируса даже с учетом надвигающегося локдауна. «Эти показатели — одни из самых высоких в мире и по сравнению с соседними государствами, где имеются данные таких опросов», — заявили авторы исследования.

По последним данным, на Украине с начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 миллиона человек. Жертвами инфекции стали почти 58 тысяч пациентов. Обе дозы вакцины получили 4,96 миллиона граждан, хотя бы одну дозу — 11 миллионов.