Французские войска нейтрализовали главу структуры ИГ

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о нейтрализации французскими вооруженными силами главаря группировки «Исламское государство в Большой Сахаре», которая является структурой «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). Он написал об этом в четверг, 16 сентября, на своей странице в Twitter.

«Аднан Абу Валид аль-Сахрауи, лидер террористической группировки "Исламское государство в Большой Сахаре", был нейтрализован французскими войсками. Это еще один крупный успех в нашей борьбе с террористическими группировками в Сахеле», — написал Макрон.

Ранее The Washington Post (WP) писала, что убийство двух женщин — сирийских госслужащих — в деревне Дашиша стало посланием террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) для «Сирийских демократических сил» (СДС), поддерживаемых США. 20-летнюю Хинд Латиф аль-Хадир и ее подругу Сааду Фейсал аль-Хермас застрелили в январе 2021 года. По данным издания, один из боевиков ИГ, 18-летний Ибрагим, за несколько дней до убийства хвастался в голосовом сообщении для двоюродного брата, что чувствует себя неприкасаемым.