Ирландия возобновила выдачу виз россиянам

АТОР: Ирландия начала выдавать краткосрочные туристические визы в 11 городах России

Визовые центры Ирландии возобновили выдачу краткосрочных въездных документов в 11 городах России. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Теперь путешественники по предварительной записи могут подать заявление на визу категории С, которая дает возможность въехать в республику с целью туризма или для изучения языка.

Разрешения выдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Омске, Нижнем Новгороде, Саратове, Казани и Самаре.

Отмечается, что Россия возобновила авиасообщение с Ирландией 28 июня. Полеты в Дублин из Москвы осуществляются два раза в неделю.

Ранее итальянский посол в Москве Паскуале Терраччано выразил надежду на скорое одобрение препарата «Спутник V» Европейским агентством лекарственных средств. По словам дипломата, в случае успешного признания вакцины россияне, сделавшие прививку, смогут получить зеленый европейский паспорт.