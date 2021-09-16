Заключенные в ходе обыска отказались подчиняться сотрудникам российской колонии

В исправительной колонии строгого режима № 10 Ульяновской области заключенные выступили с протестом в ходе обыска и отказались подчиняться сотрудникам учреждения. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН России.

Несколько осужденных начали препятствовать проведению режимных мероприятий и отказались выполнять законные требования сотрудников колонии прекратить противоправные действия. К протестующим приезжали руководители и сотрудники регионального управления ФСИН, которые провели с ними разъяснительную работу. Как отметили в ведомстве, физическая сила и специальные средства к осужденным не применялись.

Ситуация в колонии стабилизирована, учреждение работает в штатном режиме.

15 сентября сообщалось, что 12 осужденных ульяновской колонии № 2 объявили голодовку из-за неудовлетворительных условий содержания. Большинство из них отбывают срок за тяжкие преступления — убийство, бандитизм, разбой, наркоторговля, вымогательство. Представители ФСИН заявили, что эти заключенные находятся под постоянным контролем со стороны медперсонала.

Днем ранее, 14 сентября, ИК-2 посетил правозащитник, уполномоченный по правам человека в Ульяновской области Сергей Люльков. Он осмотрел жилые камеры и изоляторы, провел прием по личным вопросам осужденных. Пресс-служба ФСИН заявила, что жалоб на условия содержания и действия сотрудников тюрьмы в ходе визита не поступало.