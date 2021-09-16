Адвокат рассказал о неспособности Ефремова приносить пользу обществу

Адвокат потерпевшей стороны: Ефремов не может принести пользу ни себе, ни обществу

Отбывающий срок за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов будет не способен приносить пользу обществу, если состояние его здоровья продолжит ухудшаться. Об этом заявил адвокат потерпевшей стороны Сергей Аверцев, его цитирует РИА Новости.

Аверцев, который является адвокатом старшего сына Сергея Захарова, погибшего в аварии с актером, отказался рассуждать на тему, в каком учреждении актеру было бы лучше продолжить отбывать наказание.

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«Не считаю необходимым снижать срок. Вынужден сказать, что Михаил Олегович не может принести ни себе, ни обществу пользу в случае ухудшения его состояния здоровья и его тяжелого заболевания, потому вид исправительного учреждения комментировать я не стану», — сказал адвокат.

Сам Ефремов на заседании суда заявил, что у него обострилась астма и ему трудно дышать. По его словам, иногда он задыхается, но врачи в колонии купируют приступы.

Ранее, 15 сентября, кассационный суд не стал смягчать приговор актеру, осужденному на 7,5 года лишения свободы за гибель человека в аварии.

В жалобе защита Ефремова настаивала на смягчении наказания, отмечая, что он полностью возместил моральный ущерб потерпевшим и раскаялся в содеянном. Также адвокаты подчеркнули, что до аварии Ефремов занимался благотворительностью, получил много благодарностей и наград, а в колонии сотрудники отмечали его «безупречную работу»

Авария с участием актера произошла 8 июня 2020 года в центре Москвы. Известно, что Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров.

