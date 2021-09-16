Названы затраты на замену иностранных самолетов российскими

Затраты на проекты развития гражданской авиационной промышленности в России в ближайшие годы составят около 320 миллиардов рублей. Об этом в кулуарах Тюменского нефтегазового форума заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает «Интерфакс».

По его словам, такие средства нужны, в частности, на научно-исследовательские работы, послепродажное обслуживание. В качестве источников рассматривают как бюджетные, так и небюджетные, конкретные цифры финансирования пока обсуждаются.

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Борисов пояснил, что самолеты нужно «поставить на крыло», а также заняться заменой импортных моделей, доминирующих в России, на отечественные. Для этого предполагается привлечение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), чтобы сделать выгодными ставки лизинговых компаний и таким образом обеспечить устойчивость бизнеса.

Ранее глава Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих заявил, что для начального периода эксплуатации российского «самолета XXI века» МС-21 необходимы дополнительные субсидии, выделенных денег не хватит. Он также предположил, что в течение десяти лет российские авиакомпании откажутся от закупки иностранных самолетов, но только при условии, что отечественные лайнеры сравняются с теми по качеству.

Вместе с тем глава Минпромторга Денис Мантуров в мае указывал, что поставки за рубеж МС-21 в ближайшие годы не планируются на фоне неудачи с продвижением Sukhoi Superjet 100. По его словам, производитель больше не будет гнаться за количеством контрактов.