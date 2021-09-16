ФСБ задержала главного врача российской клиники за незаконный въезд мигрантов

В Новосибирской области сотрудники пограничного управления ФСБ задержали главного врача частной клиники по подозрению в организации незаконного въезда мигрантов на территорию России. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным спецслужб, медик за деньги выдавал приглашения на лечение в своем учреждении и вносил недостоверные данные в единый портал госуслуг. На этом основании иностранные граждане пытались въехать в Россию.

В ходе обыска в клинике оперативники изъяли спецтехнику с клиентской базой и более 200 фальшивых приглашений на лечение. Главврач стал фигурантом уголовного дела об организации незаконной миграции.