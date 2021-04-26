ФСБ нашла в Москве пять подпольных типографий по изготовлению подделок

В Москве сотрудники ФСБ пресекли деятельность пяти подпольных типографий, которые изготавливали поддельные документы для незаконных мигрантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Спецслужбы изъяли 50 печатей и штампов различных организаций, 2,5 тысячи бланков паспортов, водительских удостоверений, миграционных карт, патентов на трудовую деятельность.

Пограничники ФСБ и Следственного комитета России при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали участников преступной группы, которые обеспечивали нелегалов поддельными документами для пребывания на территории России.