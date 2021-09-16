Россиянин в трусах вылез на карниз дома из-за пожара и попал на видео

В Анапе местный житель вылез на карниз дома в трусах, спасаясь от пожара

В Анапе житель многоквартирного дома вылез на карниз четвертого этажа, чтобы спастись от пожара. Видео происшествия публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах мужчина в одних трусах пытается удержаться на тонком карнизе. В это время в нескольких метрах от него горит квартира: пламя охватило весь балкон, из окон валит черный дым.

Как сообщают «Кубанские новости», пожар произошел на улице Таманской, в квартире загорелись личные вещи на площади десяти квадратных метров. Местные пожарные потушили огонь и спасли россиянина, которому пришлось вылезти за окно. О причине пожара не сообщается. По информации издания, мужчина вернулся в свою квартиру.

Ранее в Костроме трое мужчин, не дожидаясь приезда пожарных, залезли по ливневой трубе на третий этаж и по одному вытащили троих детей из полыхающей квартиры. По словам соседей, родители заперли детей, а сами ушли пить.