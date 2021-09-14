В Якутии снят режим ЧС из-за пожаров

В Якутии снят режим ЧС, введенный ранее из-за лесных пожаров. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев во вторник, 14 сентября. Его слова приводит ТАСС.

Николаев заявил, что пожары больше не угрожают людям, населенным пунктам и объектам экономики.

«И поэтому сегодня своим указом я снял чрезвычайную ситуацию по лесным пожарам на территории нашей республики», — заявил он.

Ранее Айсен Николаев ввел режим ЧС регионального характера из-за пожаров, которые подобрались к жилым домам и угрожали людям. Такое решение глава региона принял после того, как в селе Бясь-Кюель сгорело более 30 домов.

В середине августа площадь лесных пожаров в Якутии достигла семи миллионов гектаров, что сравнимо с площадью Грузии (6,97 миллиона гектаров). Масштабные пожары на востоке России начались в конце июня. Из-за возгораний в лесах в десяти субъектах был объявлен режим чрезвычайной ситуации.