Во Франции три тысячи врачей отстранили от работы из-за отказа от вакцинации

«Би-би-си»: во Франции три тысячи непривитых от COVID-19 врачей отстранили от работы

Во Франции около трех тысяч врачей, медсестер и других сотрудников медицинских учреждений временно отстранили от работы за отказ от вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает «Би-би-си».

В республике вступило в силу постановление, согласно которому вакцинация стала обязательной для всех медиков, пожарных и работников домов престарелых. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что отстранение от работы — это временная мера до получения прививки. Он отметил, что многие французы согласились на вакцинацию только после появления соответствующего правила.

По информации издания, отстранение медперсонала от работы спровоцировало протесты в некоторых городах. Так, в Ницце 450 непривитых сотрудников одной из больниц вышли на демонстрацию. В другом южном городе Монтелимар из-за нехватки врачей начали отменять плановые операции. «Би-би-си» пишет, что требования о прививках от COVID-19 спровоцировали десятки отставок медицинских работников.

11 сентября около 121 тысячи человек по всей Франции приняли участие в манифестациях против санитарных пропусков и обязательной вакцинации, из них 19 тысяч — в Париже. В ходе акции протеста три офицера полиции получили ранения, 96 демонстрантов были задержаны. Для разгона демонстрантов правоохранители применили слезоточивый газ, водометы и дубинки.