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На акции против «ковид-паспортов» в Париже задержали почти 100 человек

BFM: около 121 тысяч человек вышли на демонстрации против санитарных пропусков во Франции
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Фото: Benoit Tessier / Reuters

Во французской столице задержали 96 человек на демонстрации против санитарных пропусков. Об этом сообщает телеканал BFM.

11 сентября участие в манифестациях приняли около 121 тысячи человек по всей стране, из них 19 тысяч — в Париже. В ходе акции протеста три офицера полиции получили ранения.

Демонстрации против «ковид-паспортов» проходят во Франции уже девятую неделю. Протестующие обвиняют президента Франции Эммануэля Макрона в «злоупотреблении властью» и «государственном перевороте» из-за новых ограничительных мер. На прошлой неделе на улицы вышли около 140 тысяч человек, а в предыдущие — 165 тысяч и 175 тысяч человек. Для разгона демонстрантов правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы и дубинки.

В свою очередь, Макрон пообещал, что власти страны не поддадутся насилию со стороны протестующих и продолжат проводить антиковидную политику.

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