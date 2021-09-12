На акции против «ковид-паспортов» в Париже задержали почти 100 человек

BFM: около 121 тысяч человек вышли на демонстрации против санитарных пропусков во Франции

Во французской столице задержали 96 человек на демонстрации против санитарных пропусков. Об этом сообщает телеканал BFM.

11 сентября участие в манифестациях приняли около 121 тысячи человек по всей стране, из них 19 тысяч — в Париже. В ходе акции протеста три офицера полиции получили ранения.

Демонстрации против «ковид-паспортов» проходят во Франции уже девятую неделю. Протестующие обвиняют президента Франции Эммануэля Макрона в «злоупотреблении властью» и «государственном перевороте» из-за новых ограничительных мер. На прошлой неделе на улицы вышли около 140 тысяч человек, а в предыдущие — 165 тысяч и 175 тысяч человек. Для разгона демонстрантов правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы и дубинки.

В свою очередь, Макрон пообещал, что власти страны не поддадутся насилию со стороны протестующих и продолжат проводить антиковидную политику.

