На акции против «ковид-паспортов» в Париже задержали почти 100 человек

Во французской столице задержали 96 человек на демонстрации против санитарных пропусков. Об этом сообщает телеканал BFM.
11 сентября участие в манифестациях приняли около 121 тысячи человек по всей стране, из них 19 тысяч — в Париже. В ходе акции протеста три офицера полиции получили ранения.
Демонстрации против «ковид-паспортов» проходят во Франции уже девятую неделю. Протестующие обвиняют президента Франции Эммануэля Макрона в «злоупотреблении властью» и «государственном перевороте» из-за новых ограничительных мер. На прошлой неделе на улицы вышли около 140 тысяч человек, а в предыдущие — 165 тысяч и 175 тысяч человек. Для разгона демонстрантов правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы и дубинки.
В свою очередь, Макрон пообещал, что власти страны не поддадутся насилию со стороны протестующих и продолжат проводить антиковидную политику.