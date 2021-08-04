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Макрон назвал свободные от COVID-пропусков зоны

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Фото: Hannah McKay / Reuters

Санитарные пропуска во Франции не будут распространяться на детские сады, школы и университеты, заявил президент страны Эммануэль Макрон в видеоролике, опубликованном на его странице в Instagram.

«Я буду предельно ясен насчет санитарного пропуска (…), он будет обязательным и уже является обязательным для посещения определенных мероприятий, но для занятий, начиная от детского сада и заканчивая университетом, санитарный пропуск не потребуется», — заявил Макрон​​​.

12 июля французский лидер объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19. В их числе оказались санитарные пропуска или наличие отрицательных тестов на коронавирус при посещении баров, ресторанов, самолетов и других мест скопления людей.

С этого момента по всей Франции уже несколько недель подряд проходят массовые акции против введения санитарных пропусков и обязательной вакцинации, которые перерастают в беспорядки. Для разгона демонстрантов правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы и дубинки. Задержаны сотни людей, сообщается о десятках пострадавших полицейских.

Однако президент Франции пообещал, что власти страны не поддадутся насилию со стороны протестующих и продолжат проводить антиковидную политику. А французов, участвующих в демонстрациях против санитарных пропусков и заявляющих о диктатуре лидеров республики, он обвинил в потере чувства реальности.

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