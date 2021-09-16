Назван способ правильно питаться на работе и в школах

Британские ученые назвали способ снизить уровень ожирения населения. По их словам, чтобы правильно питаться необходимо уменьшить калорийность и размеры порций еды на работе, в школах и вузах. Результаты исследований приводит журнал PLOS Medicine.

Исследователи выяснили, что около 15 процентов калорий в день человек получает, обедая на работе. Исходя из этого, в 19 столовых сети британских супермаркетов на 25 недель поменяли рацион. Пища с высоким содержанием калорий была заменена менее калорийной, кроме этого были уменьшены порции. Это привело к снижению получаемых человеком калорий на 11,5 процента в сравнении с исходным потреблением — 50 килокалорий в день.

Ранее исследователи из Великобритании и Италии смогли реконструировать диеты 17 древних римлян, погибших в городе Геркуланум при извержении вулкана Везувий в 79 году нашей эры. Выяснилось, что основу диеты жителей прибрежного города составляли морепродукты и рыба, что существенно отличает ее от современного средиземноморского питания, где доминируют продукты животноводства. При этом доля потребления зерновых осталась примерно такой же.