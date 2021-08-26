Установлена диета древних римлян

Исследователи из Великобритании и Италии смогли реконструировать диеты 17 древних римлян, погибших в городе Геркуланум при извержении вулкана Везувий в 79 году нашей эры. Статья ученых опубликована в журнале Science Advances.

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Извержение Везувия погребло под слоем пирокластических потоков не только Помпеи, но и соседний город Геркуланум. В 1980-х на пляже города и в близлежащих сооружениях обнаружили останки 340 людей, пытавшихся в момент катастрофы найти убежище.

Исследователи извлекли аминокислоты из коллагена ребер взрослых людей — 11 мужчин и шести женщин. Установив содержание в них изотопов углерода и азота и оценив их долю в современных продуктах, ученые с помощью нового подхода смогли в подробностях выяснить, чем питались древние римляне. Основу диеты жителей прибрежного города составляли морепродукты и рыба, что существенно отличает ее от современного средиземноморского питания, где доминируют продукты животноводства. При этом доля потребления зерновых осталась примерно такой же.

Кроем того, в рационе обнаружились и гендерные различия: мужчины получали большую часть своих белков из морепродуктов (около 50 процентов) и зерновых, в то время как женщины — из продуктов животноводства, фруктов и овощей. По мнению ученых, это свидетельствует о том, что доступ к пище зависел в Геркулануме от пола человека.