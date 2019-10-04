Загадочные свитки из исчезнувшего города впервые прочтут

Ученые Университета Кентукки нашли способ прочитать тексты на свитках из Геркуланума, которые сохранились, несмотря на извержение Везувия в 79 году нашей эры. Этот способ задействует искусственный интеллект и высокоэнергетическое рентгеновское излучение. Об этом сообщает издание The Guardian.

Специалисты изучат два обугленных свитка, принадлежащих коллекции из 1800 древних документов. Остатки библиотеки были обнаружены в 1752 году во время раскопок древнеримского города Геркуланума, который, как и Помпеи, был уничтожен во время вулканической активности. Свитки находились в руинах виллы, которая, как считается, принадлежала свекру Гая Юлия Цезаря.

Попытки развернуть свитки привели к почти полному их разрушению или выцветанию чернил на воздухе. Использование рентгеновских лучей также считалось сомнительным подходом, поскольку в состав чернил входит уголь, который не создает контраста между текстом и бумагой на снимках. В то же время в чернилах имеются следовые количества свинца, однако его слишком мало, чтобы прочитать надписи, используя только данные рентгенографии.

Новый подход заключается в том, что искусственный интеллект будет анализировать рентгеновские снимки, выявляя незначительные различия (например, изменения в структуре волокон папируса) между участками, где находятся чернила, и пустой бумагой. В настоящее время система проходит обучение на образцах текста, видимого невооруженным глазом. Изучение свитков начнется в ближайшие месяцы.

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