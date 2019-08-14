В руинах Помпей найден древний клад с сокровищами

Археологи, занимающиеся раскопками древнеримского города Помпеи, обнаружили под слоем пепла тайник с амулетами. Об этом сообщает издание Live Science.

Артефакты были найдены в разрушенном деревянном ящике в одной из комнат Дома сада — месте раскопок в Помпеях. Ящик сгнил за две тысячи лет после извержения, но окружающий вулканический материал сохранил его форму.

Исследователи раскопали куски стекла с выгравированными изображениями Диониса — греческого бога вина и плодородия и танцующего сатира. На других амулетах вырезаны черепа, фаллические символы, скарабеи и Гарпократ — греческая версия египетского божества Гарпехрути, который у греков считался богом молчания.

Кроме того, археологи нашли стеклянные бусины, два зеркала и драгоценные камни, в том числе аметист с изображением женской фигуры и сердолик с изображением ремесленника. Ученые отметили, что качество резьбы очень высокое, поэтому владельцы артефактов были, скорее всего, зажиточными людьми. По мнению исследователей, амулеты использовались в качестве украшения или для защиты от неудач.

Катастрофическое извержение Везувия произошло в 79 году нашей эры. Помпеи были разрушены пирокластическими потоками, а руины и останки людей погребены под толстым слоем пепла.

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