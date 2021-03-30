Раскрыты подробности смерти людей от Везувия

Археологи Университета Тиссайда в Великобритании раскрыли подробности о гибели людей в древнеримских городах Помпеи и Геркуланум во время извержения Везувия. Об этом сообщает издание Conversation.

Исследования показывают, что тела погибших не могли испариться, поскольку температура внутри пирокластического облака, накрывшего людей, достигала 300-400 градусов Цельсия, что даже меньше, чем при кремации. В таких условиях мягкие ткани обезвоживаются, стягиваются, в результате чего тела принимают положение эмбриона. Кожа расслаивается, обнажая более глубокие ткани. Внутренние органы также разрушаются, оставляя скелет, который не превращается в пепел полностью.

Кости трескаются и фрагментируются по-разному в зависимости от наличия или отсутствия мягких тканей. Они меняют цвет по мере потери углерода, деформируются и сжимаются, при этом усадка достигает 30 процентов. Таким образом, по останкам можно определить обстоятельства смерти жителей, которые задохнулись и обгорели всего за 17 минут как в Помпеях, так и в Геркулануме.

Анализ скелетов показал, что многим жителям Геркуланума удалось сбежать к побережью, где они укрылись в каменных лодочных домах. Мужчины погибли на открытой местности, а женщины и дети — внутри помещений. Возможно, эти люди надеялись, что их эвакуируют на кораблях, однако температура быстро поднялась до критической.