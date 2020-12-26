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В Помпеях обнаружили древний киоск с остатками еды

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Фото: Ciro De Luca / Reuters

В разрушенном извержением вулкана древнеримском городе Помпеи ученые обнаружили киоск с остатками еды. Это уникальная находка для археологов, так как прежде идентифицировать продаваемую там пищу ученым не удавалось, сообщил директор археологического парка «Помпеи» Массимо Озанна в эфире телеканала Rainews24, его слова передает ТАСС.

«Этот киоск особенный, потому что нам удалось восстановить пищу, которую там продавали. Кроме того, на прилавке сохранились в великолепном виде фрески, которые также описывают предлагаемые продукты», — подчеркнул Озанна, добавив, что за всю историю раскопок в городе нашли порядка 80 таких заведений.

По его словам, находка дает понять, какие вкусовые предпочтения имели древние римляне. Например, во многие рыбные блюда помпейские повара добавляли разные виды мяса. «Нужно понимать, что такие заведения посещали в основном простолюдины, а не знать, которой к столу подавались сложные блюда», — добавил эксперт.

Работающие над раскопками зоологи идентифицировали тушки уток, кости свиней, овец и коз, а также птиц и панцири улиток. Биоматериал хорошо сохранился под толстым слоем лавы. Кроме зоологов и археологов над проектом работают вулканологи и биологи.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили останки богатого жителя Помпей и его раба, которые погибли во время катастрофического извержения Везувия в 79 году нашей эры. По словам исследователей, жертвы извержения поначалу выжили, когда Везувий начал изрыгать пепел, однако погибли во время мощного взрыва, произошедшего на следующее утро.

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