Из российской колонии сбежали двое заключенных

Двое осужденных мужчин сбежали из колонии-поселения в Уфе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по республике Башкортостан.

В настоящее время разыскиваются 29-летний Сергей Чирков и 27-летний Сергей Камардин, которые 15 сентября 2021 года самовольно покинули участок колонии при уфимском исправительном учреждении № 9. До заключения Чирков проживал в Уфе, а Камардин — в городе Мелеуз.

Ранее судимого Сергея Камардина в 2016 году приговорили к семи годам колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. Он подрался со знакомым во время распития спиртных напитков, после чего пострадавший скончался в больнице. Об этом сообщает ТАСС.

Второй беглец — Сергей Чирков — в 2018 году был приговорен к шести годам исправительной колонии за избиение тещи скалкой. Та в результате побоев получила черепно-мозговую травму.

Ранее 16 сентября сообщалось, что из исправительной колонии в Тюмени сбежал заключенный Александр Новиков, осужденный за убийство с особой жестокостью. Сотрудники учреждения проверяли трудоустроенных заключенных и не обнаружили на рабочем месте 43-летнего уроженца Таджикистана. Он должен был работать на автомойке в микрорайоне Строителей. Новиков был приговорен в 2000 году к 23 годам лишения свободы за убийство, вымогательство, кражу и незаконный сбыт огнестрельного оружия.

