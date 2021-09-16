Пума набросилась на пожилую россиянку у нее во дворе

Сбежавшая от хозяев пума напала на 74-летнюю пенсионерку во дворе ее дома

В Пермском крае пума напала на 74-летнюю россиянку во дворе ее дома. Об этом сообщает телеканал «Рифей-Пермь».

Инцидент произошел в поселке Орел под городом Березенки. Сообщается, что животное набросилось на пожилую женщину, когда та работала на участке перед домом. Выяснилось, что самца дикой кошки держат соседи пострадавшей. По данным телеканала, хозяева не уследили за зверем, он сбежал и забрался на территорию пенсионерки.

После нападения пумы пострадавшей пришлось провести неделю в больнице. Сейчас в случившимся разбираются полицейские.

Материалы по теме Адский кусь Владелец зоопарка, гей-многомужец и зэк: почему сериал о «короле тигров» обсуждает весь мир Дичь какая Россияне заводят опасных животных и хвастаются этим на YouTube. Зачем они это делают?

«По данному факту в отделе МВД России по Березниковскому городскому округу зарегистрирован материал проверки. В результате проведения проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, в порядке действующего законодательства Российской Федерации», — сообщила журналистам местный участковый Наталья Лобес.

Позже выяснилось, что животное, напавшее на пенсионерку, довольно знаменито в сети. Его хозяева ведут Instagram, посвященный питомцу. На страничку пумы подписано около 35 тысяч человек.

На вопрос одного из подписчиков, правдива ли информация в СМИ о происшествии, хозяева животного ответили уклончиво. «Ну им [журналистам] же нужно о чем-то писать», — написали они.

Ранее сообщалось, что в США женщина спасла пятилетнего сына от пумы. Хищник напал на мальчика, когда тот играл у дома.