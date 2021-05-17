Пума пять минут гналась за туристом на тропе и попала на видео

Пума устроила погоню за туристом в каньоне вблизи американского города Солт-Лейк-Сити, штат Юта. На видео с животным обратило внимание издание Times Now News.

13 мая Джаред Смит (Jared Smith) в одиночку отправился в каньон Биг-Коттонвуд. Неожиданно он встретил пуму.

«Я бежал по тропе и был примерно в двух километрах от парковки, когда услышал странный звук на обочине. Я увидел пуму примерно в пяти метрах от меня», — рассказал он.

Вместо того, чтобы убежать при виде человека, большая кошка начала преследовать его. Погоня длилась около пяти минут. Смит медленно отступал до тех пор, пока пуме не надоело гнаться за ним.

Американец рассказал, что пума периодически пыталась атаковать и скалила зубы. Смит снял произошедшее на видео. Он предполагает, что животное пыталось защитить своих детенышей.

На записи слышно, как мужчина говорит: «Я ухожу. Я ухожу. Я не буду приставать к тебе». Спустя пять минут пума исчезла из вида, и Смит продолжил свой путь к парковке.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Юта вышел на пробежку и столкнулся с агрессивной пумой. Мужчина заснял на видео, как убегал от нее и отчаянно ругался.