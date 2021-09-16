Россиянка устроилась работать тайным покупателем и оказалась должна миллион

Российская студентка стала жертвой мошенничества после попытки устроиться на работу, рассказало издание E1.RU. Злоумышленники фиктивно оформили на ее имя ИП.

Студентка из Екатеринбурга нашла на сайте «Авито» объявление о вакансии тайного покупателя. На собеседовании ей говорили, что нужно будет делать закупки в магазинах, фиксировать нарушения и передавать информацию. Она подписала договор и передала данные своих документов. Изданию девушка призналась, что «особо не вчитывалась, что именно было написано на той бумаге».

Через пять дней после якобы ее проверки службой безопасности жительнице Екатеринбурга выдали банковскую карту, на которую обещали перечислять зарплату. После этого «работодатель» перестал выходить на связь, а спустя пару недель после обращения к ней из налоговой инспекции девушка узнала об открытом на ее имя ИП. Позже ей стали звонить неизвестные из разных точек страны и требовать возврата денег за некие грузоперевозки. Якобы она заключала договоры с транспортными компаниями, а те выполняли заказы без предоплаты. Общая сумма, которую оказалась должна россиянка, составила около миллиона рублей.

После обращения к юристу выяснилось, что ИП на имя студентки открыли с помощью тех документов, которые она подписала при «трудоустройстве». Мошенники для этого смогли сделать электронно-цифровую подпись и при оформлении указали свой номер телефона. При помощи него они затем в банке поменяли все данные для входа в личный кабинет.

Юрист полагает, что никаких грузоперевозок не было, а мошенники заключили фиктивные договоры. Девушка написала заявление в полицию, по делу проводится проверка.